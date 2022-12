Auto Nejma, concessionnaire historique de Mercedes-Benz au Maroc, a annoncé, jeudi, le lancement de l’Atego, un camion polyvalent pour courtes et moyennes distances.

« Après le succès commercial remarquable de ses modèles emblématiques Actros et Arocs, la marque à l’étoile vient de dévoiler l’Atego, un camion qui s’adresse à une cible plus large présentant le meilleur rapport qualité/prix/performance de son segment », indique Auto Nejma dans un communiqué.

En effet, Auto Nejma ayant lancé sur le marché marocain des camions pour le long courrier et les grands tonnages, vient aujourd’hui consolider son positionnement de pourvoyeur de solutions de transport 360° avec un camion courtes et moyennes distances.

L’Atego s’intègre dans la gamme de Mercedes-Benz au Maroc en répondant à un besoin du marché pour un camion de moyen tonnage en l’occurrence 17T avec une boite robotisée, un moteur 6 cylindres et une puissance de 256Ch, ainsi qu’une cabine ergonomique conçue pour plus de confort et de sécurité pour le chauffeur.

« Quelle que soit votre activité dans l’industrie, le second œuvre, l’agriculture ou encore le ramassage et la distribution et quelle que soit la configuration de véhicule choisie, l’Atego disposera de tous les atouts pour vous convaincre. Avec son ergonomie aboutie, son grand confort de conduite, son plus en matière de puissance et de couple, l’Atego propose exactement ce dont vous avez besoin pour vos missions », déclare M. Adil Benhida, Directeur de l’activité Poids Lourds et SAV à Auto Nejma.

A la différence de nombreux camions de son segment, l’Atego avec ses variantes de cabines courtes, s’avèrent particulièrement spacieuses malgré leur gabarit réduit.

Le design intérieur agréable à l’œil, les finitions haut de gamme et les innombrables détails et équipements pratiques garantissent en outre un confort maximum durant les trajets et le travail à bord.

Une cabine Large pour le moyen-courrier est également proposée disposant d’une couchette pour le chauffeur pour encore plus d’efficacité et de confort. Dynamisme insoupçonné, maniabilité hors pair et consommation minimale : la boîte robotisée offre une sélection précise des rapports, des temps de passage courts, un confort de marche élevé et une rentabilité optimale.

Il s’agit en effet d’une première au Maroc qu’Auto Nejma propose à ses clients, la boîte robotisée fait de l’Atego un camion sur la pointe de la technologie, robuste et économe.

Autre particularité de l’Atego, il offre une infinité de possibilité de carrossage, pour en faire un camion de transport de marchandise en palette, de transport de fluides en citerne, de transport en vrac… l’Atego peut être personnalisé selon les besoins spécifiques de chaque métier.

Qu’il s’agisse d’empattement, de motorisation ou de variantes de cabines, sa polyvalence propose une configuration de véhicule optimisée pour pratiquement chaque exigence et chaque branche. L’Atego ambitionne également de relever la barre de la fiabilité dans son segment, en effet, il offre un espacement de vidanges pouvant aller jusqu’à 60.000 Km et une garantie de 2ans ou 200.000 Km sur la chaîne cinématique.

A noter que l’Atego a été élu Truck Of the Year au salon Hanovre, il a aussi été élu camion de l’année en Irlande au Fleet Transport Awards et également Medium Duty Truck Of the Year à Dubaï. Depuis son lancement en 2012, l’Atego a remporté pas moins de 26 titres et distinctions. Il a également été élu par les professionnels Category Truck of The Year chaque année depuis 2016 dans son segment.