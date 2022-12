Celui dont le doublé contre le Portugal, à la Coupe du monde de 1986, est encore dans les mémoires est optimistes pour les chances du Maroc contre cette même équipe, demain samedi. L’ex-International marocain, Abderrazak Khairi, prédit que le Maroc peut à nouveau créer la surprise contre la Seleçao, après l’exploit qu’il avait lui-même signé il y a 36 ans.

« La mission ne sera pas facile mais j’y crois », assure Khairi, 60 ans, dans un entretien téléphonique avec l’AFP.

L’artisan du but contre le Portugal se rappelle toujours de ce moment fort qui avait ébranlé les esprits, en 1986. « Quand j’ai marqué les deux buts, ma joie était indescriptible. Ces mêmes joueurs qu’on regardait à la télé, on a réussi à les battre », a déclaré à l’AFP l’ancienne icône des FAR de Rabat, le club de l’armée marocaine dont il était devenu entraineur. « Quand j’en parle, je suis instinctivement submergé d’un formidable flot d’émotions. Les souvenirs sont intacts, c’est comme si c’était hier », souffle-t-il.

« Il n’y a pas d’impossible dans le football, c’est ça la magie de ce sport. Aujourd’hui, la sélection marocaine le prouve », avertit l’ex-attaquant marocain. « Certes, cette équipe marocaine est différente (de la nôtre) car le football a beaucoup évolué en 36 ans, mais sa constante est la détermination et l’envie de représenter au mieux son pays », analyse-t-il, « et les joueurs le font à merveille ». Un facteur déterminant, néanmoins: les supporters. « Jouer dans un pays arabe avec une présence soutenue du public marocain est une bénédiction », reconnaît Khairi. « J’espère qu’ils iront le plus loin possible ! »