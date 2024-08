Le secteur automobile a retrouvé sa position du premier secteur exportateur en 2023, après l’avoir perdue au profit du secteur des phosphates et dérivés en 2022, selon l’Office des Changes.

Les exportations du secteur automobile ont affiché une hausse de 28,4% par rapport à l’année précédente, due à la hausse des exportations de l’écosystème construction (+22,6%) et de l’écosystème câblage (+34,4%), précise l’Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc.

S’agissant des exportations du secteur électronique, elles ont enregistré une hausse de 21%, liée essentiellement à la progression des ventes des composants électroniques (+26%).

Les exportations du secteur textile ont également augmenté de 5% à 46,1 MMDH en 2023, tirées principalement par la hausse des exportations de vêtements confectionnés (+7%) et d’articles de bonneterie (+5,5%).

De même, les exportations du secteur aéronautique ont affiché une amélioration de 3,8%, expliquée par une hausse des exportations de l’écosystème EWIS (Système d’interconnexion du câblage électrique) combinée à la baisse des exportations de l’assemblage.

En revanche, le secteur phosphates et dérivés, dont les exportations ont progressé de 43,9% en 2022, a enregistré une baisse de ses ventes en 2023 de 33,6%. Cette baisse concerne tous les produits. Quant aux exportations du secteur « Agriculture et agro-alimentaire », elles sont restées quasi stables à 83,2 MMDH.

Par ailleurs, les exportations marocaines sont dominées par sept produits qui contribuent à hauteur de 55,8 % du total des exportations. Les voitures de tourisme arrivent en tête du classement des produits exportés en 2023, avec une part de 15,1%, devançant les engrais naturels et chimiques (13%), les fils, câbles et autres conducteurs isolés pour l’électricité (11,2%), les vêtements confectionnés (6,9%), les parties et pièces pour voitures et véhicules de tourisme (3,6%), l’acide phosphorique (3%) et les parties d’avions et d’autres véhicules aériens ou spatiaux (3%).