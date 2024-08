Le taux de dépendance, qui représente la moyenne des importations et des exportations rapportée au Produit intérieur brut (PIB), a enregistré une baisse de 4,6 points, s’établissant à 39,2% en 2023 contre 43,8% une année auparavant, selon l’Office des Changes.

Le déficit commercial s’est allégé de 23,3 milliards de dirhams (MMDH), s’établissant à 285,5 MMDH en 2023, contre 308,8 MMDH en 2022, relève l’Office dans son rapport annuel sur le commerce extérieur du Maroc.

Ainsi, l’effort d’exportation, mesuré par le rapport entre les exportations et le PIB, diminue de 2,8 points et se chiffre à 29,4% en 2023 contre 32,2% en 2022, précise le rapport.

Pour sa part, le taux de pénétration des importations, mesuré par le rapport entre les importations et la demande interne (PIB +importations – exportations), s’établit à 40,9% en 2023 contre 45% un an auparavant, soit une baisse de 4,1 points.

De son côté, le taux de couverture des importations par les exportations augmente de 2 points passant de 58,1% en 2022 à 60,1% en 2023.

Par groupes de produits, le taux de couverture des importations par les exportations affiche des résultats contrastés. Les taux de couverture des produits finis de consommation et des produits finis d’équipement continuent d’augmenter et affichent des hausses respectives de 5,3 points et de 2,4 points.

Après avoir baissé en 2022, les produits bruts et les produits énergétiques voient leurs taux de couverture augmenter respectivement de 3,3 points et 1,5 point.

De leur côté, les taux de couverture de la balance commerciale des demi-produits et des produits alimentaires poursuivent leur baisse. Ils reculent respectivement de 10,9 points et 1 point.