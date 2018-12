Infomédiaire Maroc –

Le Groupe Renault Maroc, leader du commerce et de l’industrie automobile dans le Royaume, et l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs ont signé une convention de partenariat, mardi 11 décembre 2018, pour soutenir les programmes de formations de l’ingénieur, nécessaires au développement de l’Industrie automobile et promouvoir la recherche et ledéveloppement dans le secteur.

Le Groupe Renault Maroc donne ainsi une nouvelle impulsion au développement du secteur automobile à travers l’apport de son expertise et ses compétences aux ingénieurs de demain.

Dans ce cadre, le Groupe Renault Maroc renforce, sa contribution à l’organisation de colloques et de formations dans le domaine de l’automobile au profit des étudiants de l’EMI, et leur propose également des opportunités diverses de stages au sein des différentes entités du Groupe.

En outre, à travers ce partenariat, le Groupe Renault Maroc et l’Ecole Mohammadia des Ingénieurs mettent en place des mécanismes novateurs pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation dans le domaine de l’industrie automobile.

Ainsi, une chaire doctorale est lancée par les deux institutions, autour des enjeux énergétiques et environnementaux des pôles industriels du Groupe Renault Maroc. D’autres part, L’EMI et le Groupe Renault Maroc s’accordent à initier d’autres études et recherches dans le domaine de l’automobile.

A travers ce partenariat, le Groupe Renault Maroc réitère son engagement à soutenir la formation de l’ingénieur au Maroc, et réaffirme sa vision innovante de développement du capital humain.

« Cette convention reflète la volonté de l’Ecole Mohammadia d’Ingénieurs de s’ouvrir sur le monde industriel national et international. Elle s’inscrit dans la continuité du partenariat Industrie-Université qui anime l’ambition de l’EMI de rapprocher d’avantage des grandesstructures Industrielles telle que le Groupe Renault.Cette Convention permettra en plus de soutenir la formation d’Ingénieurs, de contribuer à la Recherche et Développement dans les métiers en relation avec l’automobile et de lancer une chaire commune. » Moulay Larbi ABIDI, Directeur de L’EMI.

« Cette Convention est un modèle de partenariat Entreprise – Université/Ecole, pour la promotion de l’ingénieur, le renforcement de la formation et de la culture automobile dans les métiers de l’ingénierie. Ce partenariat contribue également au développement de larecherche en lien avec les métiers de l’industrie automobile, filière leader de l’industrie du Royaume». Abdelaziz Mouhajir, Directeur des Ressources Humaines du Groupe Renault Maroc