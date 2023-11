Les exportations du secteur automobile ont atteint plus de 103,41 milliards de dirhams (MMDH) durant les neuf premiers mois de l’année, en croissance de 33,1% comparativement à la même période en 2022, selon l’Office des changes.

Cette évolution est due à l’accroissement des ventes du segment de la construction (+10,69 MMDH), celui du câblage (+8,92 MMDH) et celui de l’intérieur véhicules et sièges (+1,74 MMDH).

En parallèle, les ventes du secteur de l’électronique et électricité ont augmenté de 30,7% à 17,27 MMDH à fin septembre 2023, alors que celles du textile et cuir ont progressé de 7,2%, à la faveur de la hausse des ventes des vêtements confectionnés (+9,1%) et des articles de bonneterie (+6,4%).

A l’opposé, les exportations du secteur aéronautique ont, quant à elles, diminué de 4,8% à 15,46 MMDH.