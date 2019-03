Fidèle à son historique basé sur l’innovation et l’excellence automobile, Jaguar Land Rover est en train de prendre les devants en termes de vente en détail numérisée dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et lance aisni sa plateforme de commerce électronique, disponible pour l’ensemble de ses clients marocains.

Lancée en partenariat avec Smeia, importateur exclusif de Jaguar Land Rover au Maroc, la plateforme de commerce électronique facilite le processus d’achat de la voiture par la clientèle à travers : https://www.findajaguar.com/morocco/ et https://www.findalandrover.com/morocco/.

Ce magasin en ligne de Jaguar Land Rover vise à améliorer davantage l’expérience de vente en détail pour les automobilistes branchés du marché marocain, avec un service instantané et personnalisé et des éléments interactifs dernière génération comme des fonctions de recherche avancée, de comparaison de véhicules et de sauvegarde. Cette plateforme de commerce électronique propose également une architecture optimisée pour téléphones mobiles et tablettes, afin de fournir une interaction numérique fluide avec Jaguar Land Rover.

Dans le cadre de la vision stratégique de la marque, intitulée « expérience clientèle de demain », la plateforme Jaguar Land Rover reflète les changements rapides des tendances des consommateurs dans les sept marchés susmentionnés, avec l’aide de services numériques et du commerce électronique, soutenus par un grand taux de pénétration d’internet et de téléphonie mobile.

« Depuis le début de notre expérience de commerce électronique dans la région MENA, notre objectif est de passer d’une présence en ligne à des fins informatives à la vente électronique. Ainsi, le lancement de notre plateforme de commerce électronique montre le dévouement de Jaguar Land Rover au développement d’une véritable expérience en ligne répondant directement aux demandes spécifiques de nos clients marocains dans le processus d’achat de voitures, en évitant bureaucratie et temps d’attente. Notre plateforme vise à créer une réelle proximité avec nos clients potentiels et rendre l’achat d’une voiture de luxe plus fluide et plus agréable », a expliqué Bruce Robertson, Directeur Général de Jaguar Land Rover MENA.

Rob Preston, directeur des ventes de Jaguar Land Rover MENA, a expliqué que l’approche unique dans ce domaine n’existe pas. « Au Maroc, en raison du taux de pénétration élevé d’internet et de la téléphonie mobile, les consommateurs possèdent l’embarras du choix et demandent un service, une information et un avis personnalisés, et ce, en toute sécurité et transparence. Avec le côté pratique en tête, nous sommes bien placés pour répondre à ces demandes en fournissant des informations taillées sur mesure et en répondant aux attentes évolutives dans nos marchés, à travers de nouveaux outils technologiques ».

« Grâce à une étude approfondie des tendances et des modes d’achat des consommateurs, notre plateforme de commerce électronique est capable de correspondre aux demandes des clients d’aujourd’hui, habitués aux achats rapides, fluides et pratiques. Les acheteurs de Jaguar Land Rover, qui sont généralement branchés en termes de nouvelles technologies, pourront désormais profiter du luxe de l’achat depuis leur fauteuil. De plus, notre nouvelle expérience de vente numérique permet aussi bien d’acquérir une voiture que d’avoir un avant-goût des marques Jaguar et Land Rover », a conclu Robertson.

IM