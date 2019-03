Ericsson (NASDAQ: ERIC) a annoncé aujourd’hui que Rafiah Ibrahim quitterait son poste de vice-présidente principale et chef du secteur des marchés pour le Moyen-Orient et l’Afrique et assumerait les fonctions de conseiller du directeur général, Börje Ekholm.

Rafiah Ibrahim, qui occupe son poste actuel depuis le 01 avril 2017, assumera ses nouvelles fonctions à compter du 31 août 2019. Elle quittera l’équipe de direction d’Ericsson à compter de la même date.

Börje Ekholm, président et chef de la direction, a déclaré : « Rafiah est un leader très important dans notre organisation de vente et de livraison. Dans sa dernière mission, elle a dirigé avec succès la fusion de deux marchés importants, le Moyen-Orient et l’Afrique, en augmentant la valeur client et en sécurisant l’En outre, Rafiah a établi de solides relations avec la clientèle dans toute la région, ce qui n’est pas moins visible dans les contrats 5G récemment annoncés.

Rafiah a été un membre précieux de l’équipe de direction et j’attends avec impatience continuer à travailler avec elle dans son nouveau rôle. »

Rafiah Ibrahim a rejoint Ericsson en 1996 et a occupé divers postes de direction au sein de l’organisation, les cinq derniers à la tête de la région. Elle restera pleinement engagée à faire avancer l’agenda régional jusqu’à ce qu’elle occupe son nouveau poste et passe ensuite à un rôle de conseil centré sur l’établissement de relations solides avec les clients.

Un processus de recrutement a été lancé pour nommer un successeur.

IM