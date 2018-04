Infomédiaire Maroc – Le Maroc siège, depuis hier, dimanche 1er avril 2018, au Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union Africaine (UA) pour un mandat de 2 ans que le Maroc entend inscrire dans le cadre de la consolidation des efforts et actions visant à contribuer, de manière constructive et positive, à la paix et à la sécurité en Afrique, indique le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).

L’élection du Maroc au CPS, lors du dernier sommet de l’UA tenu en janvier 2018 à Addis-Abeba, est un gage de confiance, de crédibilité et d’estime à sa stratégie africaine, sous le leadership du Roi Mohammed VI, souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant qu’elle est aussi une reconnaissance du rôle agissant du Royaume en faveur de la stabilité de l’Afrique.

