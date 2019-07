La part de marché du Groupe PSA a augmenté sur ses principaux marchés d’Afrique et du Moyen-Orient, avec +4,7% au Maroc, +3,5% en Egypte, +2,7% en Algérie et +0,5% en Turquie. Et selon un communiqué de PSA parvenu à Infomédiaire Maroc, l’évolution des ventes est impactée par l’arrêt des activités en Iran 4 et le ralentissement du marché turc (-44,8%). A noter que, selon la même source, avec le démarrage de la production à l’usine de Kenitra au Maroc, le Groupe sera en mesure de produire des modèles répondant aux attentes des clients et servant ses ambitions commerciales dans la région.