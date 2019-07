Un nouvel écosystème voit le jour au Maroc. Le Ministère de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique et le Groupe Bosch Siemens Hausegeräte (BHS) procéderont à la signature d’un mémorandum d’entente portant sur la création d’un écosystème BHS dans le secteur de l’électroménager. Cette cérémonie sera présidée par Moulay Hafid Elalamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique et aura lieu mardi 16 juillet 2019, au siège du Ministère à Rabat.