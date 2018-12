Infomédiaire Maroc – Smeia importateur exclusif de la marque BMW au Maroc lance la nouvelle BMW Série 8.

L’expressivité des surfaces extérieures de la caisse souligne le dynamisme de la nouvelle BMW Série 8 Coupé avec plus d’intensité que l’ensemble des autres modèles de la marque. Ces surfaces généreuses sont structurées autour de lignes sobres et épurées. La BMW Série 8 Coupé se distingue notamment par un châssis surbaissé, une silhouette élancée avec des vitres fuselées et une ligne de toit qui court avec élégance vers l’arrière, un « double bosselage » du toit, un long empattement et une large voie.

En développant la BMW Série 8 Coupé, la marque avait pour premier objectif de proposer une dynamique de conduite exceptionnelle. Le châssis, la transmission et la suspension ont été affûtés en conséquence pour offrir l’agilité, la précision et la prestance de premier ordre que l’on est en droit d’attendre d’une voiture de sport haut de gamme.

Les sièges sport revisités sont dotés de série d’une sellerie cuir Vernasca, et les garnitures de portière et le tableau de bord sont également en cuir de série. Grâce à la position basse des deux sièges arrière, les appuie-tête ont pu être supprimés pour s’intégrer au dossier. Le dossier des sièges arrière peut être rabattu selon un rapport 50:50 pour augmenter le volume du coffre, à l’origine de 420 litres.

Le langage de conception moderne et minimaliste de l’extérieur se retrouve dans l’habitacle de la nouvelle BMW Série 8 Coupé, créant ainsi une ambiance de détente luxueuse. Toutes les lignes de l’intérieur sont dans la longueur, dirigeant le regard vers l’avant et soulignant la sportivité de la conduite. Toutes les commandes sont agencées selon un schéma extrêmement clair. La sobriété des surfaces donne la part belle à la qualité des matériaux. Ainsi, les seuls inserts décoratifs sont exclusivement destinés à assurer la transition sportive entre la console centrale et le tableau de bord.

Les Finitions Confort et Pack M proposent des éléments de design uniques et des jantes en alliage léger de 19 pouces spécifiques à chaque variante, pour personnaliser l’extérieur et l’intérieur du véhicule en fonction des préférences du conducteur. Par ailleurs les nombreuses options d’équipement de la collection BMW Individual peuvent être intégrées en option à la nouvelle BMW Série 8.

L’incroyable puissance que cache cette sportive se révèle de manière stupéfiante dans le design sophistiqué du capot surplombant, les larges prises d’air (encore plus imposantes sur la BMW M850i xDrive Coupé disposant du kit aérodynamique M Sport) et la grande précision dans le dessin du capot. La double grille de calandre BMW présente une forme hexagonale avec plusieurs éléments encadrés par une baguette d’un seul tenant. Les feux à LED sont les plus fins jamais vus sur un modèle BMW à ce jour. Les feux laser BMW avec éclairage variable de la chaussée et faisceau sélectif sont disponibles en option.

Grâce à un gain de puissance de 68 ch sans la moindre augmentation de poids par rapport à son prédécesseur, le nouveau moteur V8 développe désormais 530 ch avec un maximum de puissance entre 5 500 et 6 000 tr/min. Le couple maximal de 750 Nm est disponible entre 1 800 et 4 600 tr/min pour prolonger la puissance de la poussée. La nouvelle BMW M850i xDrive Coupé abat le 0 à 100 km/h en à peine 3,7 secondes.

La dotation de série de la BMW M850i xDrive Coupé comprend également les freins M Sport à l’efficacité exceptionnelle ainsi que les jantes M 20 pouces en alliage léger avec des pneumatiques hautes performances. Ce modèle BMW M Performance est également reconnaissable à ses équipements extérieurs exclusifs en Gris Cérium, à son spoiler arrière M et à ses seuils de porte lumineux ornés du nom du modèle. D’autres équipements s’y ajoutent pour former la finition M Sport propose pour la nouvelle BMW 840d xDrive Coupé, à commencer par les sièges Advanced Comfort, le volant M en cuir et les inserts décoratifs Aluminium « Mesheffect » foncé. La finition M Sport comprend également des jantes M 19 pouces en alliage léger, des freins M Sport et des seuils de porte lumineux avec logo M. Autre finition disponible pour la BMW 840d xDrive Coupé, la finition M Sport Technic comporte entre autres des jantes M 20 pouces en alliage léger avec pneumatiques hautes performances, des freins M Sport encore plus puissants, Pont arrière avec différentiel autobloquant M Sport, le spoiler arrière M et un revêtement BM Individual Shadow Line.

Nouvel ordinateur de bord BMW Operating System 7.0.

Fourni de série sur la nouvelle BMW Série 8 Coupé, l’ordinateur de bord BMW Operating System 7.0 permet au conducteur de disposer des bonnes informations au bon moment en affichant les informations de son choix sur le tableau de bord et sur l’écran 10,25 pouces du Controller. L’architecture simplifiée du menu a été optimisée pour la commande tactile, offrant un accès plus rapide aux différents paramètres et fonctionnalités. Adapté à la situation de conduite, l’affichage de contenu inclut la visualisation de l’accélération latérale dans les courbes empruntées à grande vitesse. Pour optimiser l’interaction multimodale, le conducteur peut choisir d’utiliser les commandes au volant, le iDrive Controller, l’écran tactile, la commande vocale ou encore la commande gestuelle BMW. Fourni de série, le système BMW Live Cockpit Navigation Pro inclut un combiné d’instruments entièrement numérique et un écran 12,3 pouces au centre duquel peut être placée par exemple un extrait spécifique de carte routière. Grâce à son design et à son graphisme harmonieux, il s’insère parfaitement aux côtés de l’écran du Controller. Encore amélioré, l’affichage tête haute BMW HUD fait lui aussi partie de la dotation de série et présente une surface de projection agrandie, de nouveaux contenus et des graphismes améliorés.