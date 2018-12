Infomédiaire Maroc – L’Organisation internationale pour la lutte contre les maladies transmissibles (UNITAID) a tenu son 30ème Conseil d’Administration les 5 et 6 décembre à Marrakech, et ce pour la première fois en Afrique.

Cette réunion vient couronner les efforts entrepris par le Maroc et son engagement inconditionnel et irrévocable pour la lutte contre les maladies transmissibles, notamment le VIH/SIDA, la Tuberculose et les Hépatites virales qui constituent un enjeu majeur de santé publique dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et qui sont à l’origine de 6 millions de décès par an dans le monde.

Par ailleurs, en marge de cette réunion, le ministre de la Santé, Anass Doukkali, et la présidente du Conseil d’Administration de l’UNITAID, Marta Mauras ont exprimé leur volonté de renforcer davantage la coopération entre le Royaume et cette organisation internationale en vue d’introduire de l’innovation à grande échelle dans le domaine des médicaments et de réaliser des investissements catalytiques à fort impact au Maroc et en Afrique.

Rédaction Infomédiaire