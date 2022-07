Une convention de partenariat et de coopération pour la réalisation de travaux d’aménagement de la voie de « Taddarat », reliant la Ville Verte de Bouskoura à l’aéroport Mohammed V de la province de Nouaceur, a été signée, récemment au siège de la préfecture de Nouaceur, lors d’une cérémonie présidée par le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, indique la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM).

Signé entre le ministère de l’Equipement et de l’Eau, la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT) du ministère de l’Intérieur, la Wilaya de Casablanca-Settat, le Conseil de Casablanca-Settat, la province de Nouaceur, la province de Médiouna, l’Office National des Aéroports (ONDA), ADM et les Conseils communaux de Bouskoura, Nouaceur et Al Majjatia Ouled Taleb, cet accord s’inscrit dans le cadre de la contribution des partenaires au renforcement de l’infrastructure de transport dans la région de Casablanca-Settat et à l’allégement du trafic transitant par l’entrée sud de la ville de Casablanca, ainsi qu’à l’amélioration de la connexion de l’aéroport international Mohammed V et des zones industrielles qui l’entourent, au réseau routier, précise ADM dans un communiqué.

Au cours de cette cérémonie, une présentation a mis en exergue les composantes et les caractéristiques du projet, qui concerne la réalisation des travaux d’aménagement de la voie « Taddarat », reliant la Ville Verte de Bouskoura à l’Aéroport Mohammed V dans la région de Nouaceur, dans un délai de 12 mois, avec une enveloppe financière estimée à 180 millions de dirhams (MDH), à laquelle le ministère de l’Equipement et de l’Eau contribue à hauteur de 60 MDH et le ministère de l’Intérieur, représenté par la DGCT (40 MDH), le Conseil de Casablanca-Settat (40 MDH) et l’ONDA (40 MDH). Les conseils des communes territoriales concernés vont veiller à la simplification des procédures administratives pour la réalisation du projet, sous la supervision et l’accompagnement de la province de Nouaceur et la province de Médiouna avec le suivi et le pilotage de la Wilaya de la région Casablanca-Settat.

Par ailleurs, la réalisation de ce projet a été confiée à ADM Projet, la filiale d’expertise technique de ADM, à travers la maîtrise d’ouvrage déléguée. Rappelons que les équipes d’ADM Projet disposent d’une expérience notable dans la gestion des grands projets d’infrastructures routières et autoroutières.

En marge de cette cérémonie, ADM a présenté l’avancement du projet de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, dont les travaux sont arrivés à leur phase finale, à travers le lancement effectif des travaux des deux derniers lots de ce chantier complexe, mené sous circulation et sans interruption de trafic sur des tronçons parmi les plus fréquentés du Royaume.

ADM a rappelé également le dispositif proactif mis en œuvre pour minimiser la perturbation du trafic, notamment le lancement du projet de la radio « Info Trafic » 107.7, qui permettra de communiquer en amont et en temps réel avec les usagers de l’autoroute, le maintien de la circulation sur 2 voies dans chaque sens pendant la période des travaux d’élargissement, en accordant la priorité aux tronçons desservant l’aéroport Mohammed V et la mobilisation des moyens logistiques pour une gestion optimale des événements exceptionnels pouvant survenir le long des zones de travaux.