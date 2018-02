Infomédiaire Maroc – La Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) a recommandé aux usagers des autoroutes à organiser au préalable leurs déplacements à l’occasion du retour des vacances qui coïncide avec la finale du championnat d’Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2018) qui se jouera dimanche à Casablanca.

Dans un communiqué, ADM indique que l’ensemble du réseau autoroutier connaitra un trafic important particulièrement le samedi (3 février) entre 16H00 et 22H00 et le dimanche (4 février) entre 14H00 et 22H00, faisant savoir que toutes les mesures nécessaires pour assurer la fluidité du trafic sont déjà prises, notamment le renforcement des effectifs et de la signalétique.

L’ADM invite aussi les usagers des autoroutes à contacter le centre d’appel au numéro 5050 pour plus d’informations.

IM