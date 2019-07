Une convention de partenariat a été signée, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, entre l’Office national des aéroports (ONDA) et l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC) visant à renforcer les opportunités d’emploi dans le secteur de l’aviation civile ainsi que les métiers y afférents. Cette convention s’inscrit dans le cadre du programme national TAEHIL lancé par le gouvernement en vue d’améliorer l’employabilité des chercheurs d’emploi. Et en vertu de cette convention, l’ANAPEC accompagne l’ONDA dans le processus de recrutement, à travers des prestations de sourcing de candidats et des actions de formation complémentaires à l’embauche au profit des nouvelles recrues, dans le cadre du programme TAEHIL.