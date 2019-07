L’Université Cadi Ayyad (UCA) de Marrakech a été primée « Best University Award » dans le cadre de la rencontre sur l’excellence de la recherche au Maroc « Research Excellence Day ». L’UCA a été récompensée en reconnaissance de sa contribution à la promotion de la recherche scientifique nationale, indique un communiqué de cet établissement d’enseignement supérieur. Deux chercheurs de l’UCA, le mathématicien Feu Pr. Abdelghani Bellouquid et le géologue Pr. Nasrrddine Youbi ont été aussi primés « Best researchers award » par la qualité et le nombre de leur production scientifique répertoriée par l’Editeur Clarivate Analytics (Web of Science Group), durant les 5 dernières années (2014-2018).