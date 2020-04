Dans un contexte économique morose impacté par la pandémie du Coronavirus, ABL Aviation s’est montrée innovante et a mis en place un processus novateur et une structuration financière innovante qui ont permis de conclure une transaction à distance entre elle, Pegasus et Airbus. Ce n’est pas tout. ABL Aviation a agi en tant que financeur des actions et de la dette pour le tout premier financement JOLCO garantie par ACG.

« La finalisation de cette transaction, dans ce contexte difficile où le secteur aéronautique est à l’arrêt, nous conforte à ABL Aviation dans notre positionnement innovant et nous pousse à poursuivre nos objectifs d’amélioration de l’efficacité de l’industrie du leasing d’Avions. », annonce Ali Ben Lmadani, CEO, d’ABL Aviation.

En effet, avec cette toute nouvelle démarche de structuration financière, Pegasus Hava Taşımacılığı A.Ş. (Pegasus Airlines), a pu se faire livrer un tout nouveau A321neo et a été partie prenante de la toute première transaction conclue entièrement à distance.

« Airbus a confirmé qu’il s’agissait du tout premier avion à être livré à distance à partir de la ligne de production. Nous sommes très fiers que Pegasus Airlines ait été impliquée avec ABL Aviation dans cette livraison innovante en ces temps difficiles. », a déclaré avec fierté Tamer Yuzuak, Vice-Président Senior Finances et gestion de flotte chez Pegasus Airlines.

Ce n’est pas la seule et unique nouveauté de cette transaction. L’Airbus livré à Pegasus constitue le tout premier financement, mondial, JOLCO garantie par ACG.

Cette structuration financière innovante, JOLCO garantie par ACG, constitue la continuité de la structuration innovante d’ABL Aviation du premier AFIC JOLCO l’année dernière.

Avec cette dernière transaction, ABL Aviation apporte le nombre d’avions financés à 37 dont 10 transactions ont été conclues courant 2020.

Dirigée par son fondateur et CEO, le Marocain Ali Ben Lmadani, ABL Aviation est une société de renommée mondiale, totalement indépendante, qui opère dans la gestion d’actifs. Elle possède cinq bureaux internationaux à Dublin, Casablanca, Hong Kong, New York et Dubaï. De surcroit, la compagnie a su s’affirmer en matière de recherche et de gestion des investissements, dans le secteur aérien, pour le compte de ses investisseurs. En l’occurrence, Le partenariat exclusif qu’a conclu ABL Aviation au Japon lui permet de proposer aux compagnies aériennes des financements sur des avions neufs et des avions à mi- vie.

A propos de Ali Ben Lmadani

Agé de 37 ans, Ali Ben Lmadani est né et a grandi à Rabat. Après le baccalauréat, il s’est envolé en Caroline du Nord pour poursuivre ses études universitaires à l’Université Campbell. Entrepreneur dans l’âme, Ali a fondé sa première entreprise, ABL Industries, à l’âge de 22 ans alors qu’il était encore étudiant. Peu après, il devient co-fondateur d’ABL Real Estate,

Fiers de ses origines, Ali a créé en 2015, ABL Aviation, une entreprise qui porte les initiales de son nom et prénom, qu’il a développé en 5 ans avec une vitesse de croisière pour s’installer dans 5 villes du monde dont Casablanca.

Ali est représentant inscrit à Finra et détient une qualification de banque d’investissement de série 7. Il est également partenaire fondateur des conférences innovantes ISHKA. Il contribue régulièrement au contenu éditorial ainsi qu’à l’animation des panels de débat lors des conférences sur la finance aéronautique dans le monde entier.

Ali encourage vivement l’entreprenariat auprès des jeunes et est actif au Maroc pour inspirer les jeunes et les encourager à entreprendre.