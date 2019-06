La capitale ghanéenne Accra abritera, les 24 et 25 juin, le Forum régional de l’aviation qui vise à aborder les questions les plus urgentes qui affectent le transport aérien africain avec un accent particulier sur l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Organisé par l’Association internationale du transport aérien (IATA), en partenariat avec le ministère ghanéen de l’Aviation, ce forum placé sous le thème « Aviation : un business pour la prospérité régionale » va réunir des responsables de haut-niveau d’Afrique et d’ailleurs.

Cet événement vise à placer l’aviation au centre des agendas des gouvernements africains en tant que clé pour débloquer l’immense potentiel de l’Afrique et générer des bénéfices économiques et sociaux pour une industrie du transport aérien sûre, sécurisée et durable, indique un communiqué des organisateurs.

Durant deux jours, les échangent porteront sur quatre sessions majeures à savoir « Programme de développement économique et rôle de l’aviation en tant que locomotive », « Promouvoir des solutions durables de transport aérien », « L’importance du leadership et d’une action coordonnée pour le développement de l’aviation » et « L’avenir de l’aviation ».

Le transport aérien génère 6,2 millions d’emplois sur le continent africain et 55,8 milliards de dollars au PIB.