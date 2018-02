Infomédiaire Maroc – La 2ème édition du Salon d’Abou Dhabi d’élevage de volailles au Moyen-Orient et en Afrique (Viv Mea 2018) s’est ouvert ce lundi avec la participation de plusieurs pays, dont le Maroc est l’invité d’honneur. Le Royaume est représenté à cette manifestation par la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole (FISA) qui conduit une importante délégation comprenant 60 professionnels de la filière et représentant les producteurs d’aliments composés et de la viande blanche et les abattoirs industriels avicoles.

A noter que, à cette occasion, la FISA organise une rencontre de communication avec la participation d’experts en la matière afin de dresser l’état des lieux et les perspectives du secteur avicole au Maroc et son développement dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Rédaction Infomédiaire