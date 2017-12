Infomédiaire Maroc – La Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) et l’Ordre National des Vétérinaires (ONV) ont signé une convention de partenariat.

Cet accord vise le renforcement de l’encadrement sanitaire des unités avicoles à travers notamment l’échange d’information et la concertation sur tout dossier en rapport avec l’état sanitaire du cheptel avicole.

Il s’agit également de la réalisation de campagnes d’information et de sensibilisation auprès des éleveurs et des vétérinaires sanitaires mandatés pour une meilleure efficience dans la mise en œuvre des dispositions du nouveau contrat d’encadrement et de suivi sanitaire des unités avicoles.

Et outre le développement, en collaboration avec l’ONSSA, d’une stratégie nationale de lutte contre les dominantes pathologiques aviaires qui menacent le secteur, les 2 parties sont convenues de renforcer des systèmes de traçabilité des produits avicoles sur toute la chaine de valeur de la filière et la promotion des aspects hygiéniques et sanitaires des produits avicoles en vue de sécuriser et de rassurer le consommateur.

