Le Groupe BMCE Bank of Africa a annoncé les lauréats de la quatrième édition de l'African Entrepreneurship Award, lors de la cérémonie de la remise des prix qui s'est tenue le lundi 10 décembre 2018 au siège de la Banque, à Casablanca.

Ce prix, annoncé par le Président Othman Benjelloun à l’occasion du Global Entrepreneurship Summit tenu à Marrakech en 2014 et doté d’un million de dollars chaque année, illustre l’engagement de BMCE Bank of Africa à promouvoir l’entrepreneuriat innovant en Afrique.

A travers l’African Entrepreneurship Award, BMCE Bank of Africa concrétise sa vision d’une Afrique dynamique, portée par ses jeunes entrepreneurs pour un renforcement des opportunités économiques et sociales offertes à tous les Africains.

Cette année, la quatrième Edition a présenté deux nouvelles catégories, ‘’l’Innovation’’ et ‘’le Sport Business’’. D’une part, l’innovation se définit par la résolution de problèmes au travers des nouvelles technologies, les nouveaux processus et les nouveaux Business Models. D’autre part, Les entreprises sportives appuient les disciplines sportives les plus populaires sur le continent.

A l’issue de la phase finale du prix AEA, 30 finalistes, provenant de 20 pays africains, ont été réunis pour un Boot Camp à Casablanca du 5 au 9 Décembre 2018. Les coaches issus du Nigeria, de Namibie, du Sénégal, du Camerounet d’Australieont dispensé trois jours de coaching personnalisé avec des présentations convaincantes et des Business Plans mis à l’épreuve.

Au final, 13 lauréats ont été sélectionnés par un jury prestigieux composé par 6 membres, représentant la Chine, l’Amérique, le Ghana, le Sénégal, le Canada et le Maroc.

Pour cette édition 2018, le jury a été enrichi par 2 nouveaux membres opérant dans les économies de sport. Le Jury Présidentiel est composé de :

– M. Amadou Gallo Fall, Vice Président NBA & Directeur Général Afrique – Sénégal

– Dr. Aubrey Kent, Auteur, chercheur et fondateur de Sports Industry Research Center, USA – Canada

– M. Gong Li, Ancien Président d’Accenture en Chine

– M. John-Bernard Duler, Investisseur et entrepreneur Franco-américain

– Mme Deborah Ahenkorah, Fondatrice de Golden Baobab au Ghana

– M. Brahim Benjelloun-Touimi, Administrateur Directeur Général Exécutif du Groupe BMCE Bank of Africa et Président de Bank of Africa Group – Maroc

Au titre de la 4ème édition du Programme African Entrepreneurship Award, 13 lauréats issus de 11 pays africains ont partagé une enveloppe de 1 million de dollars.

PRIX DE LA CATEGORIE ‘’INNOVATION’’

– 150 000 $

Jonathan Kornik– Afrique du Sud : Plentify, Start Up

Régulation et réduction de la consommation d’eau et d’électricité grâce à un système de contrôle relié aux chauffes-eau.

– 100 000 $

Awa Caba– Sénégal : Sooretul, Start Up

Promotion et distribution de produits des petites entreprises agro-industrielles à travers une plateforme e-commerce

Ronald Hakiza– Ouganda : Ugabus, Start Up

Réservation de tickets de bus en ligne par application mobile ou site web

Lincoln Winimi Peedah– Ghana : Neat Eco-Feeds, Prototype

Transformation des valeurs résiduelles collectées des abattoirs en alimentation animale

Hend Riad– Egypte : Reform Studios, Start Up

Création de la haute couture et articles de maison durables à partir du matériel Plastex recyclé

– 50 000 $

Kevin Miengan Cedric Sesse– Côte d’Ivoire : Mon Artisan, Start Up

Mise en relation des artisans du secteur informel et des clients de la classe moyenne à travers un portail en ligne

PRIX DE LA CATEGORIE ‘’SPORT’’

– 150 000 $

Nangado Kauluma– Namibie : PerfectFit, Start Up

Plateforme virtuelle disposant de cours de fitness accessibles via le web et le mobile

– 75 000 $

Ibrahim Musisi– Ouganda : Sukuma Dance Fitness, Start Up

Cours de danse dispensés sur la base de la musique africaine

Aderoju Ope-Ajayi– Nigéria : Dolphin Aquatic Center, Start Up

Centre d’apprentissage de la natation et des techniques de sauvetage pour femmes et enfants

PRIX ‘’DES PROJETS A HAUT POTENTIEL’’

– 25 000 $

Ama Dadson– Ghana : AkooBooks Audio, Start Up

Transformation de la littérature Africaine en livres audio disponibles sur mobiles

Anass El Hilal– Maroc : Medtrucks, Prototype

Unité mobile qui offre des soins médicaux dans des zones rurales

Divin Arnaud Kouebatouka– Congo Brazzaville : Green Tech Africa, Prototype

Transformation de la Jacinthe d’eau invasive en absorbants naturels destinés au nettoyage industriel

Christian Songwa– République démocratique du Congo : Ndunda Aquaponics, Idée de projet

Ferme aquaponique pour élevage de poissons et production de légumes

L’African Entrepreneurship Award a drainé en 4 années, depuis son lancement 2015, plus de 17 000 entrepreneurs issus de 142 pays incluant les 54 pays africains, accompagnés par plus de 500 partenaires-mentors provenant de l’Afrique, l’Asie, Australie, Amérique et Europe et a récompensé 46 entrepreneurs pour un montant global de 4 millions de dollars.

Grâce au financement du prix et à l’accompagnement en conseil et mentorat, les 33 entrepreneurs lauréats des trois premières éditions du prix AEA ont pu investir dans le développement de leurs entreprises, créer de l’emploi et lancer des produits et services à fort impact social, et ce, à travers la création de près de 2300 Emplois, l’acquisition de 264 000 Clients, et des Revenus annuels multipliés par 5.

