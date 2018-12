Infomédiaire Maroc – La stratégie et le Plan national de l’eau du Maroc ont été présentés à Katowice (Pologne), à la COP24, par la secrétaire d’Etat chargée du développement durable, Nezha El Ouafi. Cette dernière a indiqué que le Plan du Maroc dispose des objectifs chiffrés à l’horizon 2020 et 2030 en matière d’adaptation dans le secteur de l’eau.

Elle a cité, à ce sujet, notamment le dessalement de l’eau de mer et des eaux saumâtres pour un volume de 400 millions m³, la substitution des prélèvements d’eau (85 millions de m3/an) des nappes surexploitées par des prélèvements des eaux de surface et la recharge artificielle des nappes (un potentiel de 180 millions m³) et le traitement des eaux usées de 50 pc en 2016 et de 60% en 2020.

El Ouafi a également évoqué les actions d’adaptation du secteur de l’eau à l’horizon 2030, portant sur la construction de 59 barrages, dont 28 de grande capacité, pour la mobilisation de 2,5 milliards de m3, la réutilisation de 325 millions de m3/an d’eaux usées épurées, le raccordement au réseau d’assainissement et épuration des eaux usées à 100% en milieu urbain et l’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable et industrielle, avec un objectif de 80% comme moyenne nationale, de façon à économiser 120 millions de m3/an d’eau potable.

Rédaction Infomédiaire