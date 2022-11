Suite au succès des précédentes éditions du Business Game « Attijari City », le groupe Attijariwafa bank a lancé une nouvelle version de son Business Game avec une dimension panafricaine, sous le thème « Attijari Startup Game ».

Organisée en partenariat avec the Game Changer Company, l’édition 2022 avait pour objectif de promouvoir la gamification en tant que nouveau format pédagogique d’apprentissage, adapté à une nouvelle génération d’étudiants adeptes du numérique et fortement imprégnés du digital.

Ayant réuni une douzaine d’écoles et universités marocaines et internationales (École Centrale de Casablanca, ESCG Cameroun, ISCAE, Sup de Co Dakar, ENSIAS, ISM Dakar, UM6P, Université Mundiapolis, ENSIT Abidjan, Université Euromed de Fès, ESATIC Abidjan et Sup ’RH École de Management), « Attijari Startup Game » a permis aux étudiants de mettre en œuvre de manière concrète des mécanismes financiers et de faire des choix stratégiques à travers une immersion dans le monde de l’entreprise.

Cette nouvelle version du Business Game autour de l’entrepreneuriat a ainsi permis de créer une réelle dynamique fondée sur l’esprit d’équipe, la création de synergies, l’esprit de partage et l’acquisition de compétences par la pratique à travers une démarche ludique.

À l’issue de cette compétition, les étudiants de l’Université Mundiapolis, se sont hissés au sommet du podium, suivis de près par l’équipe de l’ENSIT Côte d’Ivoire, tandis que la troisième place a été occupée par les équipes de l’ISCAE et de l’Université Euromed de Fès.

À travers le lancement de « Attijari Startup Game », le groupe Attijariwafa bank réaffirme son ambition de contribuer activement au renforcement des capacités des talents africains et de renforcer sa collaboration avec ses partenaires académiques à l’échelle continentale. Cette initiative s’inscrit également dans la dynamique portée par le Groupe qui a pour objectif d’accompagner les startups et les faire émerger.