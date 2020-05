Dès le début de la crise sanitaire, AXA Assurance Maroc a pris des dispositions fortes afin de soutenir ses clients, notamment ceux opérant dans les secteurs d’activité qui ont été le plus impactés par la crise. Suite à la prolongation de la période du confinement, AXA Assurance Maroc élargit son dispositif par une nouvelle série de mesures : prorogation automatique de la période de couverture de 60 jours offerte pour les contrats tous risques chantier, assouplissement des conditions de recouvrement et flexibilité des périodes de garantie pour ses clients entreprises, ainsi qu’une possibilité de révision des primes.





En tant qu’entreprise citoyenne présente au Maroc depuis 130 ans, AXA Assurance Maroc s’est jointe à l’élan de solidarité nationale pour faire face à la crise sanitaire actuelle.

Elle a d’emblée décidé de participer à l’effort collectif en apportant une contribution exceptionnelle au Fonds de Solidarité dédié à la gestion de la pandémie du Coronavirus, créé sous les hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.

Par ailleurs, AXA Assurance Maroc a décidé de participer au dispositif financier visant à soutenir les auto-entrepreneurs, dans le cadre d’une action concertée au niveau de la Fédération Marocaine des Sociétés d’Assurances et de Réassurance (FMSAR).

En outre, AXA Assurance Maroc a décidé de maintenir gracieusement la couverture en Décès et Invalidité relative aux dossiers de crédits bénéficiant d’un moratoire de paiement et ce pour toute la durée dudit moratoire. Cette mesure concerne l’ensemble des dossiers de crédits bancaires commercialisés par ses partenaires : banques, sociétés de crédit et de microcrédit.

L’avenir économique et la sécurité sanitaire de nos clients entreprise étant au coeur de nos engagements, AXA Assurance Maroc a déployé une nouvelle batterie de mesures spécifiques dont les plus importantes sont récapitulées ci-dessous :

▶ Assouplissement des conditions de recouvrement des primes :

– Allongement des délais de paiement des primes de 3 mois à compter de la date d’exigibilité pour les clients artisans, commerçants, professions libérales et TPE qui se trouvent en difficulté et dont la masse salariale annuelle n’excède pas 1 Million de MAD.

– Pour les clients qui ont mis une partie de leurs employés en arrêt provisoire de travail, AXA Assurance Maroc maintient les garanties de l’ensemble des polices Entreprise pour une période de 3 mois à partir de la date d’exigibilité de la prime pour les clients dont la prime n’a pas été réglée à l’échéance.

▶ Assurance Décès Invalidité Maladie

– La garantie décès des salariés mis en arrêt temporaire de travail, bénéficiant du soutien du fond COVID-19 et ayant été déclarés à la CNSS par leur employeur, est maintenue gratuitement pendant le deuxième trimestre 2020.

– Mise à disposition de la téléconsultation médicale via Dabadoc. Nos clients ont la possibilité, depuis le début du confinement, via leur téléphone mobile, de réaliser des téléconsultations qui seront remboursées selon des modalités simplifiées disponibles sur la plateforme Dabadoc.

– Faculté ouverte aux employeurs clients de demander le maintien de la couverture maladie des employés mis en arrêt temporaire de travail, bénéficiant du soutien du fond COVID-19 et ayant été déclarés à la CNSS.

Prorogation et Flexibilité des périodes de garantie

▶ Construction : assurance tous risques chantiers

– Prorogation automatique de la période de couverture de 60 jours offerte pour l’ensemble des contrats tous risques chantier en vigueur au 20 Mars 2020 et dont les valeurs assurées sont inférieures à 50 millions MAD.

▶ Automobile et dommages aux biens:

– Faculté donnée aux clients détenteurs d’une police Flotte Location ou Transport d’écoliers de demander, pendant la période de confinement, la suspension des garanties annexes automobiles pour une durée pouvant aller jusqu’à 60 jours.

– Faculté donnée aux clients ayant mis un ou plusieurs sites industriels de production en arrêt total d’activité de demander un aménagement des garanties.

▶ Réduction des primes des contrats à prime révisable :

– Une mise à niveau des primes pour les couvertures Accidents du travail et Responsabilité Civile sur la base des nouvelles déclarations de l’assiette assurée (masse salariale, chiffre d’affaire etc…) est accordée sans attendre la fin de l’année.

– Faculté donnée aux clients détenteurs d’une police Flotte de demander :

o Une régularisation trimestrielle de leur prime sans attendre la fin de l’année de couverture.

o Un fractionnement trimestriel/semestriel de la prime annuelle

A travers l’ensemble de ces mesures visant la protection de ses clients et partenaires, AXA Assurance Maroc renouvelle ses engagements de responsabilité sociale d’entreprise.