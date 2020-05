Le Groupement des Retailers du Maroc a fait parvenir le communiqué suivant, intitulé ‘‘Crise Covid-19 : Agir sur les loyers pour sauver le commerce et ses emplois’’

‘‘Face à la crise du Covid-19, chaque acteur économique doit partager les efforts de solidarité indispensables. C’est un impératif pour une sortie de crise rapide, et bénéfique à toute la chaîne de création de valeur au Maroc.

Concernant le retail organisé, les enjeux sont énormes. Contrairement aux grandes surfaces alimentaires qui ont vu leur trafic sensiblement augmenter, les réseaux de boutiques n’ont plus aucune activité depuis le 18 mars. Cela représente plus de 900 commerces fermés et environ 40.000 emplois directs et indirects qui en dépendent. Au-delà de la dimension humaine évidente, ces emplois sont notre savoir-faire, notre clef pour la reprise de l’activité et donc notre avenir. Ces emplois sont notre priorité absolue !

S’ajoutant aux problématiques bancaires ou de péremption des stocks, le loyer représente une des charges principales des comptes d’exploitation magasin. L’équation est simple : comme nous ne voulons pas devoir faire d’arbitrage contre-productif sur les emplois (l’autre charge principale), il faut que les bailleurs prennent leur part à l’effort collectif réclamé par cette crise via les loyers.

En cohérence avec la recommandation n°5 du communiqué de presse du 23 avril 2020 de la Fédération Marocaine de la Franchise, nous demandons que 2 points soient rapidement acquis :

• L’annulation des loyers pendant la période de fermeture subie, tel que prévu par la loi dans le cas actuel de force majeure. De manière factuelle, la contrepartie contractuelle du paiement d’un loyer doit être la jouissance paisible d’un local commercial pouvant recevoir du public. Ceci est impossible à cause des mesures sanitaires prises par les autorités (à juste titre). La contrepartie ne pouvant être honorée, le loyer n’est plus dû.

• L’adaptation du loyer au niveau de l’activité réelle à la reprise. C’est un impératif de survie. Le niveau de chiffre d’affaires à la reprise sera beaucoup plus bas qu’en 2019 (-70% du CA les premiers mois). Pour limiter les dégâts, il faut mettre en place un mécanisme simple d’alignement des loyers sur le CA. Sachant que malgré cet effort, l’année sera déficitaire pour tous les acteurs. Par-delà la principale préoccupation des bailleurs qui devrait être la satisfaction de leurs clients (que nous sommes !), notre pérennité économique est aussi la leur…

Ce que nous demandons est possible. La structure capitalistique des bailleurs le permet, sans parler du nombre d’emplois en jeu qui n’est pas comparable. Preuve que cet effort solidaire est réalisable, plusieurs acteurs importants ont déjà abandonné leur loyer pendant la fermeture.

Remerciements sincères à Morocco Mall, Anfaplace, Tanger City Center, Ryad Square… Malheureusement les principaux bailleurs sont pour l’instant dans une position attentiste pénalisante et inconfortable. Constatant l’absence de décisions claires des bailleurs, nous renouvelons ici à la fois notre appel à l’aide et à un dialogue constructif qui permettra la sauvegarde de nos emplois et la pérennité économique de chacun. Ce doit être notre objectif commun !’’

Le Groupement des Retailers du Maroc

Né de la détermination de 86 enseignes à défendre leurs intérêts communs pendant la crise Covid-19 : 123, Alain Afflelou, Alpha 55, Au Derby, Azuelos, Bata, Beauty Success, Bigdil, Bulgari, Calzedonia, Carol, Celio , City Sport, Clay, Cobra, Courir, Decathlon, Descamps, Diamantine, Diesel, Dim, DPAM, Etam, Exclusive, Exist, Faces, Flormar, Flou, Gant, Go Sport, Gotcha, I Am, Intimissimi, Istikbal, Jacadi, Jack and Jones, Jennyfer, Jules, Keito, Krys Opticiens, La Grande Recré, Lacoste, Le Comptoir des Montres, Le Soldeur, Lee Cooper, Lévis, L’Occitane, Lynx Optique, Marwa, Marypaz, Miniso, Miss Paris, Moxe, Nike, Orchestra, Pimkie, Planet Sport, Puma, Rêve d’un Jour, Rolex, Samsung, Say, Secret de Beauté, Shahnaz, Shana, Sia, Sometime, Step In, Sud Express, Sun Planet Glass, Swatch, Swiss Arabian, Tape à l’Œil, Time Road, Tommy Hilfiger, Triumph, Un Jour Ailleurs, Undiz, Urban Jungle, Vanilla, Vivas, Xti Store, Yamamay, Yatout, Yves Rocher