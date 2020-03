Dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, AXA Assurance Maroc annonce l’arrivée au 1er mars 2020 de Meryem Chami comme Directrice Générale Déléguée en charge de la Transformation et de l’Efficiency, sous réserve de l’approbation de l’ACAPS.

Meryem Chami est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Télécom de Bretagne, titulaire d’un Executive MBA de l’Ecole des Ponts et Chaussées et d’un certificat en Management de MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Chami était jusque-là Directeur Général d’Altran Maroc depuis janvier 2015 et Tunisie depuis Juillet 2017. Elle a par ailleurs été membre du comité Exécutif Altran Group depuis Octobre 2018