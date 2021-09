Aziz Akhannouch du Rassemblement National des Indépendants (RNI) a été élu vendredi, président du conseil communal d’Agadir. Akhannouch a ainsi obtenu 51 voix sur les 61 que compte le Conseil et ce lors d’une session plénière à laquelle ont assisté les représentants des autorités publiques. A cette occasion, il a été procédé également à l’élection des dix vice-présidents, du secrétaire et du secrétaire-adjoint du Conseil.

Dans une déclaration à la presse, Akhannouch a fait part de sa détermination à œuvrer selon une approche participative impliquant les autres partenaires pour réaliser davantage de chantiers de développement au niveau de la ville d’Agadir et répondre ainsi aux aspirations de la population locale.

Le RNI est arrivé en tête des élections communales du 08 septembre au niveau de la commune d’Agadir, en remportant 29 sièges sur un total de 61.

Le Parti Authenticité et Modernité (PAM) a occupé la 2ème place avec 6 sièges, suivi du Parti Justice et développement (PJD) et de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) avec 5 sièges chacun, tandis que la parti de l’Istiqlal (PI) s’est placé en 5ème position avec 4 sièges.

D’autres formations politiques se sont partagées les 12 autres sièges restants de la commune.