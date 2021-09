La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) – soutenue par le Fonds Vert pour le climat (GCF) et l’Union européenne (UE) a accordé une enveloppe de 25 millions d’Euros à Bank of Africa – Groupe BMCE pour soutenir la transformation écologique du Maroc, indique un communiqué de la BERD.

L’accord de prêt a été signé par Brahim Benjelloun Touimi, administrateur-directeur général exécutif, représentant Bank of Africa – Groupe BMCE et Antoine Sallé de Chou, Directeur pour le Maroc représentant la BERD.

Ce partenariat financé par la BERD pour un total de 18,75 millions d’Euros et le GCF pour un total de 6,25 millions d’Euros, sera accordé sous forme de sous-prêts à travers Bank of Africa BMCE Group ainsi que ses filiales Maghrebail et Salafin aux particuliers , Petites et Moyennes Entreprises (PME) et Grandes Entreprises pour des investissements dans les technologies de prévention du changement climatique, explique la même source.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans le cadre de la facilité de financement de l’économie verte (GEFF) au Maroc soutenue par le GCF et s’appuie sur la coopération fructueuse mise en place durant sa précédente application avec le programme MorSEFF. Un package complet d’assistance technique et de subventions pour l’investissement, financés par l’UE, soutiendront Bank of Africa – Groupe BMCE dans le déploiement du programme.

Pour l’Union européenne, ce package est une aide concrète aux entreprises pour trouver et financer les solutions les mieux adaptées à leur transition vers l’économie verte au Maroc, ajoute la même source.