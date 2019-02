Les examens du Baccalauréat au titre de l’année scolaire 2018-2019 se tiendront les 11, 12, 13 et 14 juin, alors que la session de rattrapage est programmée les 4, 5, 6 et 8 juillet, a annoncé le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

La session ordinaire de l’examen régional (1ère année) du cycle du baccalauréat et l’examen régional pour candidats libres sont prévus les 7 et 8 juin, alors que les épreuves de rattrapage y afférente auront lieu les 2 et 3 juillet.

L’examen pour l’obtention du certificat de technicien supérieur se tiendra les 2, 3, 4, 6 et 7 mai 2019, a ajouté le ministère dans un communiqué, soulignant que les examens de la première année des classes préparatoires du certificat de technicien supérieur se dérouleront durant le mois de juin.

S’agissant de l’examen local normalisé pour l’obtention du certificat des études primaires pour les candidats scolarisés et libres (petits) et l’examen régional normalisé pour les candidats libres (grands), ils sont programmés à partir du 20 juin.

Selon la même source, l’examen régional normalisé du cycle collégial des élèves scolarisés et des candidats libres est prévu à partir du 17 juin 2019.

IM