Le Haut-Commissariat au Plan et l’instance danoise des statistiques, Statistics Danemark, ont exprimé leur souhait de développer une coopération « fructueuse » dans le domaine de traitement et de diffusion des statistiques.

Ainsi les grandes lignes de ce partenariat et les sujets d’intérêt commun, en particulier le processus de digitalisation des lignes de production et de diffusion des données statistiques, ont été abordés lors d’une rencontre entre le Haut-Commissaire au Plan Ahmed Lahlimi Alami et l’Ambassadeur du Danemark au Maroc Nikolaj Harris accompagné d’une délégation de haut niveau de l’instance danoise des statistiques.

« Nous sommes en passe de conclure une collaboration entre le HCP et le Danemark Statistics notamment dans le domaine de la digitalisation des modèles de gestion statistique, dans lequel le HCP s’est profondément engagé », a déclaré Lahlimi.

Au cours des discussions, Lahlimi a mis, par ailleurs, en exergue « la grande qualité » dont jouit la statistique danoise et son rôle en matière d’éclairage des grandes questions économiques et sociales, formulant son espoir de profiter pleinement de l’expérience du pays, devenu au fil des années « une référence internationale » dans le domaine de la statistique.

Après avoir exposé les avancées réalisées par le HCP notamment en matière de lecture automatique des documents et de numérisation des différentes opérations statistiques, le Haut-Commissaire au Plan a souligné l’opportunité qu’offrent les données de masse « Big data », que génère l’usage des technologies de l’information et de la communication, comme nouvelle source de données pour un meilleur éclairage des politiques publiques.

Pour sa part, Harris a mis en avant « la bonne » image dont jouit le HCP aussi bien aux niveaux national qu’international, faisant part de son espoir de développer une coopération « fructueuse » entre le HCP et Statistics Danemark dans le domaine de la statistique.

Saluant la qualité de la coopération établie entre le Maroc et le Danemark dans divers secteurs, l’Ambassadeur s’est dit « enthousiaste » quant à son élargissement à un domaine très important aussi bien pour la population que les entreprises, qu’est la statistique.

Quant à Carsten Zangenberg, Directeur au sein de Statistics Danemark, il a souligné la prédisposition de l’instance danoise à tout échange d’idées et d’expertises avec le HCP, en particulier en termes d’analyse et de communication des statistiques.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont également évoqué la mesure, le suivi et l’évaluation des Objectifs de Développement Durable (ODD) à l’horizon 2030, ainsi que l’importance des statistiques pour le développement et la promotion des petites et moyennes entreprises.

IM