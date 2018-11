Infomédiaire Afrique – La Banque africaine de développement (BAD) a accordé un prêt de 322,35 millions de dollars pour le financement du projet routier Rumonge-Gitaza (45 km) et Kabingo-Kasulu-Manyovu (260 km), reliant le Burundi à la Tanzanie.

Ce projet vise à renforcer l’intégration régionale et le commerce dans la Communauté de l’Afrique de l’Est, notamment entre le Burundi et la Tanzanie, grâce à l’amélioration du transport transfrontalier.

« Le projet améliorera fondamentalement la mobilité des biens et des services pour les Burundais et les Tanzaniens », a déclaré le directeur général du Bureau du développement régional et de la prestation des services aux entreprises en Afrique de l’Est du groupe de la BAD, Gabriel Negatu, cité par l’agence d’information Ecofin.

Cette amélioration apportera des avantages supplémentaires aux deux pays voisins, notamment le renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour lesquels de nouveaux marchés seront ouverts et d’autres activités économiques se développeront, a expliqué Negatu.

Aussi, ce projet routier, qui doit être achevé en 2023, comprend plusieurs phases, dont la transformation du tronçon de route Kabingo-Kasulu-Manyovu (Tanzanie) du passage du gravier au bitume et la réhabilitation du tronçon de route pavée de Rumonge-Gitaza, au Burundi. Ce qui implique donc la construction et la mise en service d’un poste frontalier à guichet unique entre la Tanzanie et le Burundi à la frontière Manyovu / Mugina.

De plus, ce projet implique la réhabilitation des routes rurales, urbaines, la construction de centres de santé et d’écoles, de sources d’eau communautaires et de sécurité routière, d’appui institutionnel et de renforcement des capacités des acteurs impliqués, et enfin, l’indemnisation et la réinstallation des personnes.

Par ailleurs, il importe de signifier que le projet est conforme aux plans de développement national du Burundi et de la Tanzanie, en particulier aux politiques sectorielles respectives, en matière de transport, dans les deux pays.

Ce projet de route, une fois achevé, contribuera à ouvrir les zones rurales, à réduire les coûts d’exploitation des véhicules et à renforcer la sécurité routière. Il améliorera également l’accès aux infrastructures socioéconomiques et sanitaires situées le long des routes, en particulier dans la région de Kigoma, en Tanzanie, dans la province de Rumonge, au Burundi.

Le projet s’inscrit dans les objectifs de la stratégie décennale de la BAD (2013-2022), qui vise à aider les pays membres régionaux à atteindre une croissance plus inclusive et plus verte, grâce aux priorités de la Banque, notamment l’intégration africaine et l’amélioration de la vie des populations.

Rédaction Infomédiaire