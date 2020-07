Les investissements de la Banque africaine de développement (BAD) au Maroc, premier client de l’institution financière, ont atteint plus de 1,1 milliards de dollars (MM$) durant les 8 derniers mois, selon la représentante résidente dans le Royaume, Leila Farah Mokaddem.

“Le Maroc est un pays avec lequel nous entretenons d’excellentes relations depuis plus de cinquante ans. Avec près de 170 opérations pour un engagement total de plus de 10 MM$ dans divers secteurs stratégiques, le Maroc est un partenaire clé de la Banque. Ne serait-ce que ces huit derniers mois, cinq nouvelles opérations ont vu le jour pour plus de 1,1 milliards de dollars de financement”, a souligné Mokaddem dans une interview accordée à l’agence MAP.

La dernière opération en date de 264 millions d’euros (M€) vise à aider le pays dans sa riposte sanitaire et économique face à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a-t-elle rappelé, relevant que la BAD appuie, à travers cette opération, les efforts du gouvernement pour renforcer le processus de dépistage et préserver des effets de la crise 4,3 millions de ménages du secteur informel et 800.000 salariés affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS).