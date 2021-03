L’Ordre National des Vétérinaires (ONV) a renouvelé ses instances ordinales suite aux élections tenues le 13 février dernier. Ces élections ont abouti au renouvellement de la confiance en Badre Tnacheri Ouazzani, réélu à l’unanimité président du Conseil National pour un second mandat et en certains autres membres des Conseils sortants, indique l’ONV lundi dans un communiqué.

De même, le scrutin a donné lieu à l’élection de jeunes vétérinaires, aptes à insuffler une nouvelle dynamique à l’Ordre et à y gagner davantage d’expérience, poursuit la même source, notant que les électeurs étaient répartis en trois collèges, représentant les différentes composantes de la profession vétérinaire.

Le scrutin, organisé en application de l’article 18 du Dahir portant loi n° 1 93 230, relatif à l’Ordre national des vétérinaires et conformément au code électoral du règlement intérieur dudit Ordre, s’est déroulé dans la sérénité et dans des conditions démocratiques et de transparence. Il témoigne, selon l’ONV, de la lucidité et de la grande responsabilité des médecins vétérinaires privés et publics marocains, qui œuvrent à l’épanouissement de la profession vétérinaire et de l’union de ses différentes composantes, notamment face aux défis liés à la sécurité sanitaire des produits alimentaires, à la protection de la santé et des productions animales, au bien être animal, ainsi qu’à la défense du concept One Health, tout en restant en harmonie avec la nouvelle stratégie “Génération Green 2020-2030”.

Malgré le contexte actuel lié à la pandémie du Covid-19, la participation a été massive, dans le respect total des mesures sanitaires liées à ce fléau. Ainsi, les vétérinaires se sont présentés aux urnes, avec responsabilité, pour choisir leurs représentants au niveau du Conseil National et des quatre Conseils régionaux de l’ONV.