A l’invitation des Gouvernements du Royaume du Bahreïn et des Etats Unis d’Amérique, un cadre du Ministère de l’Economie et des Finances du Royaume du Maroc prendra part aux travaux de « l’Atelier sur la paix et la prospérité », les 25 et 26 juin 2019, à Manama (Bahreïn), indique le porte-parole du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale (MAECI).



La participation à cet atelier technique et sectoriel, se fait aux côtés de plusieurs pays arabes, africains et européens, ainsi que de nombreuses organisations régionales et internationales, ajoute le porte-parole.

Cette participation se fait sur la base de la position constante et inchangée du Royaume du Maroc, en faveur d’une solution de deux Etats, vivant côte à côte dans la paix et la stabilité, garantissant l’instauration d’un Etat palestinien indépendant, souverain et viable, dans les frontières du 4 juin 1967, ayant Jérusalem Est comme capitale, souligne-t-on de même source.