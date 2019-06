Le gouvernement envisage d’adopter un nouveau mécanisme pour financer les projets d’investissement programmés dans le budget général, vu l’importance du maintien des équilibres macro-économiques, afin de réduire les charges du budget de l’État, a indiqué le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.

Intervenant à la Chambre des représentants, El Otmani a souligné que ce nouveau mécanisme, basé sur le partenariat institutionnel vise à permettre à certaines institutions de contribuer au financement des projets d’infrastructures et d’accompagnement des différentes stratégies sectorielles et ce, afin d’attirer des investissements et encourager le partenariat entre les secteurs public et privé.