Le Fonds Monétaire International (FMI) a prévu une baisse de 7% du taux de croissance de l’économie tunisienne en 2020, estimant un rebond de 4% en 2021 et de 3% en 2025.



Selon son dernier rapport sur les perspectives de l’économie mondiale (PEM) octobre 2020, le FMI a relevé que la croissance économique de la Tunisie a enregistré une récession de 21,6%, au cours du 2ème trimestre 2020 par rapport à la même période de 2019, à cause de l’impact du confinement général décidé en mars 2020 par le gouvernement pour faire face à la pandémie du Covid-19.



La même source a précisé que le taux d’inflation en Tunisie devrait atteindre 5,4% pour baisser à 4,9 % en 2021 et que le déficit de la balance commerciale serait dans la limite de 8,3% en 2020 et de 8,7%% à la fin de 2021.



Même constat de contraction dressé par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) qui a estimé, dans son dernier rapport, que la croissance économique en Tunisie, affectée par les mesures destinées à contenir l’impact de l’épidémie de coronavirus, devrait s’établir à – 8 % en 2020.



Cette croissance devrait s’élever à 4% en 2021, a ajouté la BERD dans son rapport des prévisions économiques concernant tous ses pays d’opérations.



Les prévisions précédentes publiées en mai 2020 projetaient, pour la Tunisie, une croissance négative de -2,5% en 2020, avant de remonter à 2,5% en 2021.