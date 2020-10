Les activités du nouveau groupe parlementaire d’amitié maroco-mauritanienne ont été lancées mercredi à Nouakchott, au niveau de l’Assemblée nationale mauritanienne.



Le nouveau groupe comprend 20 députés, représentant toutes les tendances politiques mauritaniennes, aussi bien de la majorité que de l’opposition.



La composition du groupe d’amitié est renouvelée à la suite de chaque élections parlementaires, qui se tiennent en Mauritanie tous les cinq ans.



S’exprimant lors de la cérémonie du lancement des activités de ce nouveau groupe d’amitié, le premier vice-président de l’Assemblée nationale mauritanienne, Hamadi Ould Meimou, a affirmé que la Mauritanie et le Maroc entretiennent des liens étroits depuis des siècles, qui ont constitué le socle d’une coopération remarquable et qui se renforcent encore aujourd’hui grâce à la volonté des dirigeants des deux pays, le Roi Mohammed VI et le président Mohammed Ould Ghazouani.



Ould Oumimou a ajouté que l’on comptait beaucoup sur ce groupe pour incarner la volonté des dirigeants des deux pays de développer ces relations, qui seraient certainement consolidées davantage vu les opportunités qu’offre la diplomatie parlementaire.



“Alors que nous lançons les activités du nouveau groupe, nous attendons avec grand espoir l’impact que cela aura sur la réalisation de notre objectif commun consistant à renforcer les liens de fraternité et d’amitié qui unissent nos deux peuples frères”, a indiqué pour sa part Fatimetou Mint Mahfouz Ould Khatri, présidente du groupe parlementaire mauritanien.



Les relations authentiques, renouvelées et multiformes entre la Mauritanie et le Maroc ont apporté des avantages aux deux pays et laissé des empreintes manifestes dans différents aspects de la vie de leurs peuples, a-t-elle dit, notant que ce passé “justifie notre aspiration aujourd’hui, voire le devoir de donner un nouvel élan à ces relations et d’explorer des domaines plus larges de coopération”.



Elle a en outre fait part de la volonté des membres du groupe mauritanien de coopérer avec leurs homologues marocains afin d’incarner les aspirations des peuples des deux pays et traduire la volonté sincère de leurs dirigeants, le Président Mohamed Ould Cheikh Ghazwani et le Roi Mohammed VI.



De son côté, l’ambassadeur du Maroc à Nouakchott, Hamid Chabar, a souligné le rôle de la diplomatie parlementaire dans l’accompagnement de la diplomatie officielle, ainsi que sa capacité de traduire dans les faits les aspirations des peuples à bien des égards.



Il a souligné le groupe d’amitié contribuera à faire connaître les réalisations des deux pays et à défendre leurs intérêts politiques et économiques dans les différents forums internationaux et régionaux.



Plusieurs personnalités étaient présents à la cérémonie de lancement des activités de ce nouveau groupe d’amitié Maroc-Mauritanie, notamment le ministre mauritanien de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Lamrabet Ould Bennahi.