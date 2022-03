Le Conseil de Bank Al-Maghrib (BAM) a décidé, mardi, de maintenir inchangé le taux directeur à 1,5% à l’issue de sa première réunion trimestrielle de l’année 2022. « Prenant en compte le retour prévu de l’inflation à des niveaux modérés en 2023, le Conseil a décidé de maintenir l’orientation accommodante de la politique monétaire et ce, pour continuer à soutenir l’activité économique et atténuer l’impact de l’environnement international défavorable.

Il a décidé en conséquence de garder le taux directeur inchangé à 1,5% », indique BAM dans un communiqué. Cette décision intervient dans un contexte marqué notamment par une baisse sensible de la valeur ajoutée agricole et une certaine consolidation des activités non agricoles, favorisée par l’avancée notable de la campagne de vaccination, l’assouplissement des restrictions sanitaires et le maintien du stimulus monétaire et des mesures de soutien sectorielles, ajoute BAM.