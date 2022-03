Mettre la technologie au service de la solidarité pour faciliter les dons, c’est l’objectif que s’est fixé le Groupe Marjane à travers l’opération « Ramadan Marjane Solidaire ». Les clients peuvent y contribuer en achetant des Ftours sur sa plateforme web et mobile. Sur le plan logistique, et dans le cadre du renforcement de ses relations avec le monde de l’enseignement, le Groupe Marjane a choisi cette année d’associer les étudiants des écoles et universités à cette opération.

Mois de piété, Ramadan est une période durant laquelle les marocains font, plus que jamais, preuve de partage et de compassion. Et le Groupe Marjane a fait siennes ces valeurs. C’est ainsi qu’il reconduit sa campagne « Ramadan Marjane Solidaire » pour permettre à un grand nombre de concitoyens dans le besoin de rompre le jeûne dans la joie et la quiétude, et donner la possibilité à tous ceux qui le souhaitent de faire acte de générosité.

Comment ? Les donateurs peuvent acheter un ou plusieurs Ftours, à 10 DH l’unité, sur l’espace « Marjane Solidaire » de son application e-commerce –web et mobile-. Et parce que faciliter l’accès au don est important mais donner soi-même l’est tout autant, le Groupe Marjane offre un ftour pour 10 achetés et chaque Ftour est facturé au prix coutant. En d’autres termes, Marjane ne prend aucune marge sur les produits constitutifs du ftour.

De plus le paiement peut se faire par carte bancaire ou en utilisant sa cagnotte de la carte de fidélité dont le montant figure sur l’application.

Tout donateur a également la possibilité de constituer son panier ramadan dans la rubrique « Les indispensables de ramadan » sur l’application e-commerce de Marjane et envoyer ses dons aux adresses choisies.

Enfin, et comme chaque année, les clients peuvent également offrir des paniers ramadan disponibles dans tout le réseau de magasins Marjane et Marjane Market, partout dans le pays.

Tout au long de la campagne de collecte de dons, le Groupe Marjane mobilise ses collaborateurs bénévoles ainsi que sa force logistique pour assurer la collecte et la distribution aux populations défavorisées.

Cette année, le Groupe a choisi d’associer les étudiants à cette grande opération annuelle. Les collaborateurs du Groupe et les étudiants iront, main dans la main, apporter du réconfort aux personnes en forte précarité. Cette collaboration étroite entre le groupe Marjane et les étudiants est un moyen de mener ensemble un projet social et de développer davantage cet esprit de citoyenneté.

L’objectif du Groupe est de tripler en 2022, les 17 000 ftours récoltés et distribués l’année dernière.



A ce sujet, Taha Benzekri Directeur du Capital Humain et RSE, déclare : « La solidarité est l’une de nos valeurs chez Marjane Holding, elle est également au cœur de notre stratégie RSE. Il est important de faire acte de générosité à chaque fois que nous en avons l’occasion et tout particulièrement durant ce mois sacré de ramadan. Cet acte de générosité fera vivre l’élan de fraternité et de solidarité. C’est la conviction que nous partageons, car elle permet d’accroitre l’impact et la durabilité de nos actions caritatives. »



En effet, Ramadan n’est pas l’unique date-phare des actions sociales de l’acteur de référence de la grande distribution au Maroc. Au début de l’hiver, notamment en fin d’année, et à la rentrée scolaire, le Groupe Marjane se mobilise pour faire appel aux dons dans tous ses magasins, respectivement pour collecter des vêtements chauds au profit des déshérités et pour que les jeunes écoliers de familles en situation précaire puissent disposer de fournitures scolaires.