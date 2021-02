Bank Al-Maghrib (BAM) vient de publier une vidéo promotionnelle sur la plateforme “Youtube” pour vulgariser les opérations de paiement et de transfert d’argent par téléphone mobile (Maroc Pay).

Disponible en Darija, Amazigh et en langage des signes, cette vidéo de plus de deux minutes met en avant les multiples avantages du paiement mobile pour les différents usagers. Cette vidéo détaille, de manière didactique et simplifiée, la démarche à suivre pour disposer d’un wallet (portefeuille électronique), adossé à un compte bancaire ou un compte de paiement ouvert auprès des établissements de paiement, afin d’effectuer des paiements par mobile.