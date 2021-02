Le Groupe BMCE Capital Research, Bureau de Global Research panafricain de BMCE Capital – Bank Of Africa CIB, a annoncé mardi le lancement de son site Internet www.bmcecapitalresearch.com, première plateforme digitale d’information financière panafricaine.

Cette solution unique sur le marché africain offre un espace institutionnel qui donne accès aux dernières actualités et publications phares ainsi qu’à un espace client ‘BKR Direct’ qui sera consacré aux inscrits et qui permet l’accès à de l’information financière de qualité, précise le groupe dans un communiqué.

BKR Direct fournit des données financières et boursières fiables ainsi que des analyses approfondies sur l’économie, les secteurs et les valeurs côtés dans les zones africaines de couverture (Maroc, Tunisie, UEMOA) avec la publication de recommandations régulièrement et continuellement mises à jour, selon la même source.

“A l’occasion de ce lancement, BMCE Capital Research vous offre l’accès premium à BKR Direct. Nous vous invitons à profiter de votre espace privé personnalisable selon vos préférences de navigation et de contenus”, indique le communiqué, notant que pour s’y inscrire il suffit de remplir le formulaire suivant :

https://www.bmcecapitalresearch.com/fr/connexion. Pour rappel, BMCE Capital Research est le Bureau panafricain de Global Research de BMCE Capital (Bank Of Africa-BMCE Group).

Présent au Maroc, en Tunisie et en Afrique de l’Ouest, il apporte aux investisseurs une information et une analyse indépendantes répondant aux standards internationaux sur les marchés actions, taux d’intérêt, change et matières premières.