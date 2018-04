Nous sommes réunis aujourd’hui pour l’inauguration de l’agence Ghandi, la 2ème agence de Bank Al Yousr au niveau de Casablanca.Comme vous avez pu le constater, le choix de l’emplacement de cette agence n’est pas anodin… puisqu’il s’agit de l’un des carrefours les plus animés de Casablanca et qui bénéficie de surcroit, d’un emplacement de choix ; conjuguant entre quartiers résidentiel et commerçant.Ainsi l’agence Ghandi, à l’image des 4 premières agences déjà opérationnelles dans les villes de Casablanca, Rabat et Marrakech, s’inscrit pleinement dans notre politique de couverture nationale qui consiste, en effet, à développer un réseau d’agences de proximité axés sur les critères d’espace, de modernité et de convivialité.Cette configuration marque, à juste titre, notre volonté d’accueillir et d’interagir avec nos clients dans des conditions optimales.

Pour ce qui est de notre stratégie d’accompagnement Client, et au-delà de la prise en charge de leurs opérations au quotidien – que ce soit dans nos agences physiques ou à travers notre offre ebanking baptisée AL YOUSR CONNECT, nous avons placé le conseil et l’accompagnement personnalisé au centre de notre relation client.

Par ailleurs, Bank Al Yousr, en tant que banque participative du groupe Banque populaire, bénéficie d’une parfaite synergie intragroupe… ce qui nous permet d’accompagner nos clients sur l’ensemble des régions du royaume en maitrisant toutes les spécificités régionales qu’elles soient économiques ou culturelles. Et ceci, comme le revendique notre slogan, est une autre façon de faire la banque.