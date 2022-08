Le produit net bancaire consolidé de Bank Of Africa (BOA) a réalisé une hausse de +6,3% à fin juin 2022, s’établissant ainsi à 7,7 milliards de dirhams (MMDH).

En social, les revenus de la Banque ont enregistré de juin 2021 à juin 2022 une légère progression de +1% à 3,8 MMDH, fait savoir le groupe dans un communiqué sur ses indicateurs trimestriels.

Les dépôts clientèle ont, pour leur part, connu une hausse de +3% à 226 MMDH en consolidé et de +2,3% en social à 145 MMDH à fin juin 2022. Pour ce qui est des crédits à la clientèle de la Banque, ils ont connu une évolution limitée à +0,7% au Maroc et du Groupe, totalisant 127 MMDH et 198 MMDH, respectivement.

Hors Resales, les crédits à la clientèle ont progressé de +4% à 117 MMDH en social et de +3% à 187 MMDH en consolidé, souligne BOA.