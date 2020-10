Bank Of Africa (BOA) a annoncé avoir clôturé avec succès l’opération d’augmentation du capital social ayant fait l’objet du prospectus visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) le 29 juillet 2020.



L’opération réalisée portait sur une conversion optionnelle en actions des dividendes de l’exercice 2019 pour un montant global maximal de 999.102.229 dirhams, a indiqué le groupe bancaire dans un communiqué.



Le taux de souscription de l’augmentation de capital s’est élevé à 79,34%, soit 5.786.188 actions émises sur un maximum à émettre de 7.292.717 actions nouvelles, a ajouté la même source, précisant que le montant global de l’opération s’élève à 792.707.756 dirhams.



Selon BAM, cette opération s’inscrit dans le cadre des opérations stratégiques visant à financer son Plan Stratégique de Développement prévu sur la période 2019-2021. Ce dernier ambitionne d’accompagner la stratégie de croissance du Groupe au Maroc et l’international. Suite à ces opérations, le capital social de Bank Of Africa passe de 1.998.204.600 dirhams à 2.056.066.480 dirhams.