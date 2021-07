Dans le cadre de son programme d’aide aux échanges commerciaux, la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) a récompensé les 30 banques partenaires les plus performantes en 2020 lors de la cérémonie virtuelle de remise des prix, tenue le 30 juin 2021 en marge de la 30ème Réunion Annuelle de cette institution.

Ainsi, BANK OF AFRICA a reçu la distinction de «La Banque Partenaire la plus Active au Maroc en 2020». Cette récompense illustre l’ampleur des efforts fournis par la banque pour le maintien des activités liées au commerce international et palier aux perturbations sans précédent des échanges commerciaux depuis le début de la crise sanitaire liée au COVID-19.

A travers ce programme, BANK OF AFRICA dispose d’une enveloppe importante pour le financement en devises des opérations du commerce extérieur à cout-terme, représentant ainsi une source de financement stable et sécurisée.

La BERD a annoncé également que sa Réunion Annuelle de l’année prochaine se tiendra au Maroc.