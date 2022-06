Bank of Africa (BOA) a annoncé l’émission d’obligations subordonnées d’un montant global maximum de 1.000.000.000 dirhams.

Cette opération porte sur la tranche A (fixe – non cotée) et la tranche B (révisable annuellement – non cotée) avec un nombre maximum de titre de 10.000 obligations subordonnées et une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams, précise BOA dans une communication financière, faisant savoir que la période de souscription à ces obligations, dont la maturité est de 10 ans, s’étale du 23 au 27 juin inclus.

La souscription aux présentes obligations est strictement réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain tels que listés dans le prospectus visé par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) en date du 16 juin 2022 sous la référence n° VI/EM/015/2022, ajoute la même source.