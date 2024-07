Le conseil de Bank Of Africa (BOA)- BMCE Group a décidé de proposer à une prochaine assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement, la nomination de Jinane Lachrari en tant que nouvelle administratrice indépendante afin de renforcer davantage le caractère indépendant et féminin de cette instance.

De nationalité marocaine et diplômée de Harvard Kennedy School et de l’Ecole Supérieur des Sciences économiques et commerciales (ESSEC Paris), Jinane Lachrari dispose d’une quinzaine d’années d’expérience de conseil chez McKinsey, indique BOA dans un communiqué.

S’étant immergée dans plusieurs secteurs en relation avec la finance, l’agriculture, l’emploi, le développement économique, l’éducation et le secteur public, elle a travaillé aussi bien pour des compagnies privées que pour les gouvernements et les agences publiques.

Son parcours professionnel multidisciplinaire inclut également une dimension « éducation » puisqu’elle siège au sein des conseils et comités de plusieurs universités et écoles supérieures au Maroc.