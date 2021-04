Bank Of Africa et MITC, société gestionnaire des sites Technopark, ont signé jeudi une convention de partenariat dans l’objectif de favoriser l’inclusion financière et accompagner les start-up et entrepreneurs dans la réussite de leurs projets.

A travers cette convention, paraphée en présence de Omar Tazi, Directeur général de la banque au Maroc et Lamiae Benmakhlouf, Directrice générale du Technopark, les deux parties confirment leur positionnement en tant que partenaires de choix des jeunes porteurs de projet et mettent toute leur expertise dans l’incubation et le mentorat au profit de leurs partenaires, indique la Banque dans un communiqué.

Cette convention permet de donner ainsi accès aux collaborateurs et aux entreprises logées au Technopark à une pléthore de solutions innovantes et digitalisées, ainsi qu’aux offres bancaires adaptées visant à répondre au quotidien aux besoins de ces entrepreneurs, précise la même source.

“Dans la continuité des différentes actions et programmes dédiés à l’entrepreneuriat lancés par Bank Of Africa (Programmes d’Incubation, challenges d’Open Innovation…), le groupe bancaire continue de s’investir auprès des entrepreneurs et scelle un partenariat avec le groupe MITC, dans le but d’offrir aux porteurs d’idées toutes les chances de mener à bien leurs projets”, souligne la Banque.

Il s’agit de proposer aux entrepreneurs installés dans les sites Technopark, un accompagnement sur mesure à travers des cycles de formation et de mentorat organisés par l’Observatoire de l’entrepreunariat de Bank Of Africa, ajoute la même source.

Cet accompagnement des entrepreneurs concerne toutes les phases de leur activité et permet de les soutenir dans leur développement du montage financier du projet, à l’acquisition des clés d’une bonne gestion d’entreprise et jusqu’à l’obtention des premiers marchés.