A la lumière de la garantie « Damane Oxygène » mise en place par la Caisse Centrale des Garanties pour permettre aux entreprises impactées par la crise de maintenir leur accès au financement et d’assurer leur exploitation, Bank Of Africa met à la disposition des entreprises et TPME en difficultés le « Découvert Oxygène » pour faire face aux charges courantes ne pouvant être ni reportées ni suspendues par l’entreprise.

Le « Découvert Oxygène » permet aux entreprises impactées par la crise, opérant dans tous secteurs confondus, de financer jusqu’à 3 mois de charges courantes plafonnées à 20 MDH pour les entreprises ayant des engagements et 5 MDH pour celles n’ayant pas de crédit et ce pour permettre aux entreprises d’assurer le paiement de leurs charges courantes telles que :

 Les salaires du personnel ;

 Les redevances locatives au titre des locaux exploités par l’entreprise ;

 Les frais généraux, comme assurances, entretien… ;

 Les factures d’eau, électricité, énergie, télécom… ;

 Les achats nécessaires et prioritaires… ;

 Le paiement des fournisseurs de biens et services indispensables et prioritaires pour les entreprises.

En effet, dans le but d’accompagner les acteurs de l’économie marocaine dans cette conjoncture exceptionnelle et de contribuer à la préservation de l’emploi, Bank Of Africa a également proposé à ses entreprises clientes le report des échéances des crédits moyen et long termes jusqu’au 30 juin 2020 sans frais ni pénalités de retard ; ainsi que de nouvelles lignes spécifiques de crédit pour les besoins non couverts par Damane Oxygène.

Par ailleurs, dans le strict respect des consignes sanitaires et des directives et recommandations des autorités nationales dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 et aussi, dans le but de protéger ses clients, Bank Of Africa invite les entreprises à privilégier les canaux digitaux et à distance permettant de réaliser l’essentiel des opérations bancaires.

Ainsi, en phase avec sa démarche d’innovation et les nouveaux usages du mobile, Bank of Africa met ses solutions de banque à distance, pratiques et sécurisées, à la disposition de sa clientèle pour effectuer ses opérations bancaires de manière simple et rapide à travers BMCE Direct Entreprise et Business Online.

Une offre exclusive a été mise en place sur ces deux plateformes, elle consiste en ce qui suit :

– Gratuité des virements et mises à disposition, initiés sur BMCE Direct Entreprise

– Gratuité des Frais de dossier pour Crédit import, Transferts Emis et Remises à l’Export, effectués via Business Online

Accordant une place stratégique à l’innovation des offres et résolument engagée à entretenir une relation de proximité avec ses clients et à les accompagner du mieux possible durant cette période de pandémie, Bank Of Africa traduit ainsi son engagement fort et solidaire en tant que partenaire financier de choix des entreprises et son positionnement de banque connectée à l’avenir et en permanence à son écosystème.

Pour rappel :

La plateforme de mobile banking BMCE Direct, accessible en application et site web, permet de gérer les comptes, les virements nationaux et internationaux, le paiement des factures (Télécoms, Administrations, Impôts, Transports, Ecoles, Autoroutes, Timbres…), la commande de cartes, la modulation des produits et plusieurs autres fonctionnalités pour les Particuliers et les Entreprises. Le portail de Global Banking Business Online permet aux entreprises de gérer leurs opérations de Cash Management et de Trade Finance à travers des outils de reporting précis, la gestion multi-sociétés et multi-comptes, la validation électronique des opérations, la réalisation d’opérations de commerce international à distance et le suivi en temps réel des différentes opérations (crédit documentaire, garantie bancaire, demandes de financement, remise documentaire et transferts).